Минобороны России кадры уничтожения артиллерийских орудий ВСУ

Дрон также ликвидировал командный пункт.

Российское министерство по обороне в пятницу 25 марта опубликовало кадры уничтожения артиллерийских орудий украинских Вооруженных сил. Видеозаписью в социальных сетях поделились представители пресс-службы военного ведомства. В ролике представлена воздушная съемка, сделанная с борта ударного дрона. Беспилотник засек боевые позиции противника и ликвидировал их за счет высокоточного удара. Мишенью стали командный пункт и орудия батареи местной артиллерии.

Напомним, что ВС РФ начали проведение специальной военной операции на территории Украины утром 24 февраля. Лидер страны Владимир Путин назвал ее целью защиту граждан Донбасса, которые на протяжении восьми лет страдали от геноцида со стороны киевского режима.

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Фото и видео: Минобороны России