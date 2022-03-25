Глава Чечни не исключает провокации со стороны ВСУ.

Глава Чечни Рамзан Кадыров обвинил ВСУ в использовании боеприпасов с белым фосфором. Такой информацией чиновник поделился с подписчиками в собственном Telegram-аккаунте. Он разместил в ТГ-канале ролик. По версии главы российского региона, он доказывает, что украинские военнослужащие применяют в регионе запрещенные боеприпасы около населенных пунктов.

По данным специалистов, вблизи одного из украинских населенных пунктов силами ВСУ использованы боеприпасы с белым фосфором. Ввиду высокой токсичности и смертоносности этого вещества его использование запрещено во всем мире. Рамзан Кадыров, глава Чечни

Глава Чечни добавил, что не будет удивлен, если силы ВСУ позже обвинят в применении зажигательных боеприпасов именно российскую сторону конфликта. Кадыров добавил, что страна "и без этого" прекрасно справляется с поставленными президентом РФ задачами в рамках специальной военной операции. Он напомнил, что после обнародования Минобороны сведений о работе биолабораторий США на Украине, он ожидал провокаций с химическим оружием.

Кадыров опубликовал кадры зачисток в Мариуполе.

Фото и видео: Telegram / Kadyrov_95