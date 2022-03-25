Кадыров опубликовал кадры зачисток в Мариуполь

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал кадры зачисток в украинском городе Мариуполе. Ролик с мероприятиями российский чиновник разместил в собственном аккаунте в Telegram-канале. В видео показана работа силовых структур. В частности, представителям РФ удалось полностью освободить Левобережный район от националистов. Ранее данные территории ВС РФ отбили у них в ходе масштабных боев.
Под руководством дорогих братьев Султана Рашаева и Исы Таймасханова, бойцы сталкиваются с интересными находками. Среди них помещения с боеприпасами, оружием, средствами связи.
Пост Рамзана Кадырова в Telegram
Глава Чечни объяснил подписчикам, что действия российских военных направлены на защиту мирного населения. Он добавил, что "наши воины" в настоящее время штурмуют и задерживают укрывающихся в домах лица, у которых есть вооружение, которое до недавнего времени было направлено в сторону ВС РФ.
Кадыров опубликовал видео боя на Украине.
Фото и видео: Telegram / Kadyrov_95
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