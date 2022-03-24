Глава Чечни разместил в соцсетях ролик с бойцами республики.

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео боя на Украине. На ролике видно, что боец из российской республики поднимает над собой национальный флаг с изображением Кадырова. Запись размещена в собственном Telegram-канале чиновника.

Я всегда удивлялся и одновременно восхищался людьми, которые в опасной и даже смертельной ситуации могут улыбаться. Вне всякого сомнения, это сильные духом бойцы, за которых никогда не будет стыдно любому командиру. Рамзан Кадыров, глава Чечни

Кадыров надеется на то, что в скором времени специальная операция на Украине завершится. Он призвал своих соотечественников беречь себя и заботиться друг о друге.

Кадыров предложил Зеленскому подработку на телевидении.

Фото и видео: Telegram / Kadyrov_95