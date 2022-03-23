Кадыров предложил Зеленскому подработку на телевидении

Глава Чечни призвал политики идти в КВН и выступать за российскую республику.

Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил украинскому президенту Владимиру Зеленскому подработку на телевидении. Такое заявление опубликовано в Telegram-канале чиновника.

Как только Зеленский ответит на наш призыв прекратить сопротивление и сесть за стол мирных переговоров, мы дадим ему такую возможность. Можем даже организовать отдельное шоу на ЧГТРК "Грозный". Рамзан Кадыров, глава Чечни

Глава республики отметил, что с данной инициативой выступил его соотечественник, который сейчас участвует в специальной военной операции на территории Украины. По завершению боевой операции "экс-президенту Украины придется где-то подрабатывать". Кадыров уточнил, Аюб попросил политику дать шанс выступать в составе Сборной Чеченской Республики Клуба веселых и находчивых. В Чечне добавили, что предложение действует ограниченный срок, так как потом уже "будет поздно".

Зеленский призвал Японию ввести эмбарго на торговлю с РФ.

Видео: Telegram/Kadyrov_95