Зеленский призвал Японию ввести эмбарго на торговлю с РФ

Президент Украины рассказал о необходимости давить на российскую экономику и дальше.

Украинский президент Владимир Зеленский призвал Токио ввести эмбарго на торговлю с Россией. Такое заявление глава государства сделал в рамках видеовыступления на заседании японского парламента. Политик видит необходимость забирать зарубежные фирмы и предприятия с внутреннего российского рынка.

Вы стали первыми в Азии, кто действительно давил на Россию для возобновления мира и поддержал санкции. Призываю продолжать это делать, объединять усилия государств Азии. Владимир Зеленский, лидер Украины

Напомним, что первоначально в Японии планировалось показать выступление президента Украины в зале заседаний. Для этого в зале слушаний было необходимо установить большой экран. Из-за возникших трудностей онлайн-трансляция была перенесена конференц-зал законодательного органа Японии.

Зеленский потребовал "инъекции честности" и реформирование ООН.