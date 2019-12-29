Пользователей iPhone предупредили о новой угрозе

Она открывает приложениям на iOS доступ к данным пользователя.

Программист Томми Миск обнаружил новую угрозу для пользователей iPhone. Она открывает приложениям на iOS доступ к данным пользователя.

Специалист пояснил, что новая уязвимость позволит кибермошенникам получить доступ практически к любой информации, в том числе банковским картам и паролям. Как только пользователь смартфона копирует фотографию, в общесистемном буфере обмена появляется не только само изображение, но и все те данные, которые сохранены в его свойствах, например информация о GPS-координатах.

В этом случае кража личных данных происходит совершенно незаметно для владельцев iPhone и iPad. При этом в Apple отметили, что не считают обнаруженную Миском проблему уязвимостью и не будут ее устранять.

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