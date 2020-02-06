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Пользователей Android предупредили о 24 опасных приложениях

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В общей сложности их скачали 382 млн раз.

В четверг, 6 февраля, пользователей Android предупредили о 24 опасных приложениях для смартфонов. Об этом сообщает портал VPNpro.

Практически все приложения создал китайский разработчик  Shenzhen HAWK Internet. В качестве примера вредоносного приложения специалисты назвали программу Candy Selfie Camera, которая по непонятным причинам  требует доступ к данным о местоположении устройства. Также среди опасных приложение Sound Recorder , которое зачем-то требует доступ к камере. 

В общей сложности их скачали 382 млн раз.

Ранее мы сообщали о том, что эксперты зафиксировали у iPhone 11 Pro запредельный уровень излучения.

Теги: мировые новости, новости россии, общество
Категории: Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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