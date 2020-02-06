В общей сложности их скачали 382 млн раз.

В четверг, 6 февраля, пользователей Android предупредили о 24 опасных приложениях для смартфонов. Об этом сообщает портал VPNpro.

Практически все приложения создал китайский разработчик Shenzhen HAWK Internet. В качестве примера вредоносного приложения специалисты назвали программу Candy Selfie Camera, которая по непонятным причинам требует доступ к данным о местоположении устройства. Также среди опасных приложение Sound Recorder , которое зачем-то требует доступ к камере.

В общей сложности их скачали 382 млн раз.

Ранее мы сообщали о том, что эксперты зафиксировали у iPhone 11 Pro запредельный уровень излучения.