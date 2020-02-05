Эксперты зафиксировали у iPhone 11 Pro запредельный уровень излучения

В среду, 5 февраля, стало известно о том, что у iPhone 11 Pro зафиксирован запредельный уровень излучения. Соответствующие исследования провели эксперты Федеральной комиссии.
Известно, что излучение iPhone 11 Pro составляет 3,8 Вт/кг. Отметим, что Федеральная комиссия по связи сертифицирует устройства, излучения которых не превышает 1,6 Вт/кг.
При этом специалисты отметили, что гаджет не опасен для здоровья.
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Видео:Apple/YouTube
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