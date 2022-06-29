Полянский заявил о продолжении спецоперации России на Украине до достижения целей

Дипломат рассказал, чего добивается Россия СВО на Украине.

Российский заместитель постоянного представителя в ООН Дмитрий Полянский заявил о продолжении специальной военной операции России на Украине до достижения целей, установленных президентом Владимиром Путиным. Соответствующей информацией дипломат поделился с коллегами в рамках Совета Безопасности во Всемирной организации. Полянский пояснил, что СВО будет вестись до тех пор, пока не прекратятся обстрелы Донбасса, а с украинской территории не перестанет исходить угроза для РФ и жителям юго-востока Украины.

…Чтобы с территории этой страны, превращенной с подачи западных стран в анти-Россию, а также от ее националистического руководства, перестала исходить угроза…Пока эти цели не будут достигнуты, наша операция будет продолжаться. Дмитрий Полянский, зампостпреда РФ при ООН

По мнению эксперта, западные страны лишь продлевают агонию "преступного киевского режима", который готов приносить в жертву собственное население. Дмитрий Полянский считает, что чем раньше Запад это осознает, тем раньше власти Украины решат сесть за стол переговоров не с лозунгами и фантомными болями, а с реалистичной позицией.

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Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций