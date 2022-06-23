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Лавров: Россия гарантирует безопасность судов из украинских портов

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Глава МИД РФ рассказал о том, почему усилия Турции и ООН все еще неуспешны.

Россия гарантирует безопасность судов из украинских морских портов. Соответствующее заявление глава внешнеполитического ведомства сделал в рамках выступления на совместной пресс-конференции с иранским коллегой Хоссейном Амиром Абдоллахияном. Чинрвник отметил, что усилия ООН и Турции были ба давно успешно завершены, если бы киевский режим занимался разминированием портов. По мнению дипломата, усилия международной коалиции направлены исключительно на то, чтобы вмешаться в дела черноморского региона.

Хочу еще раз подчеркнуть, что нет никакой связи между СВО и продовольственным кризисом. Это признают уже и члены правительства США…Кризис и предпосылки для этого кризиса были созданы несколько лет назад и начался он не сегодня и не вчера.

Сергей Лавров, глава МИД РФ

По мнению Сергея Лаврова, продовольственный кризис связан с неосмотрительной и популистской политикой коллективного Запада в вопросах финансов.

Лавров назвал удар Израиля по аэропорту в Дамаске серьезным инцидентом.

Фото и видео: МИД России

Теги: зерно, мид, морской порт, продовольственный кризис, сергей лавров, турция
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

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