Глава МИД РФ рассказал о том, что Москва обращалась к Израилю относительно соблюдения резолюции СБ ООН.

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров назвал удар Израиля по аэропорту в Дамаске серьезным инцидентом. Такое заявление министр сделал в рамках выступления на совместной пресс-конференции с иранским коллегой в Москве. Дипломат объяснил, что говорит о воздушной атаке еврейского государства по гражданскому аэропорту в Сирии, которая привела к невозможности доставки в страну Ближнего Востока гуманитарных грузов. В качестве реакции РФ потребовала от Иерусалима соблюдать резолюцию Совета Безопасности ООН.

К огромному сожалению последний инцидент является очень и очень серьезным. Это был удар по гражданскому аэропорту, который, по сути дела, привел к остановке этого аэропорта на несколько недель. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Дипломатия России сделала соответствующее обращение к израильским коллегам о необходимости следовать резолюции 2254, одобренной всеми странами в Совете Безопасности ООН.

Лавров: процесс вступления Ирана в ШОС не займет много времени.

Фото и видео: МИД России