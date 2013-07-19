Лавров: процесс вступления Ирана в ШОС не займет много времени

Глава МИД РФ рассказал о том, какую роль займет Тегеран в ШОС.

Иран будет вносить весомый вклад в деятельность Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в качестве одного из основных центров формирующегося миропорядка. Такое мнение на совместной пресс-конференции с коллегой Хосейном Амиром Абдоллахияном высказал российский министр по внешней политике Сергей Лавров.

Мы убеждены, что Тегеран будет вносить весомый вклад в укрепление ШОС в качестве одного из ключевых центров формирующегося многополярного миропорядка. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Чиновник объяснил, что Москва приветствует начатый в прошлом году официальный процесс присоединения Ирана к Шанхайской организации сотрудничества. Сергей Лавров напомнил СМИ о том, что в сентябре 2022 года на мероприятии в Самарканде должен быть подписан меморандум, который четко изложит правовые и временные рамки процесса присоединения Тегерана к ШОС. По мнению министра, этот процесс не должен занимать много времени.

Глава МИД Ирана заявил о готовности отменить визы для россиян.

Фото и видео: МИД России