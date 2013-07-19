Глава МИД Ирана заявил о готовности отменить визы для россиян

Глава МИД Ирана заявил о готовности отменить визы для российских граждан. Соответствующей информацией министр по внешней политике Хоссейн Амир Абдоллахиян сделал на совместной пресс-конференции с коллегой из Москвы Сергеем Лавровым. В качестве первого шага страна Ближнего Востока отменит визовые документы на въезд бизнесменов.
У нас складываются хорошие отношения в вопросе полной либерализации виз, мы обсуждали этот вопрос. В Исламской республике Иран мы выражаем полную готовность объявить об отмене виз на взаимной основе.
Хоссейн Амир Абдоллахиян, глава МИД Ирана
Дипломат подчеркнул, что иранские специалисты в скором времени будут финализировать эти вопросы.
Лавров выразил надежду, что США снимут санкции с Ирана.
Фото и видео: МИД России
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