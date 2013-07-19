Глава МИД Ирана заявил о готовности отменить визы для россиян

Хоссейн Амир Абдоллахиян рассказал, что изначально страна снимет необходимость таких документов для предпринимателей.

Глава МИД Ирана заявил о готовности отменить визы для российских граждан. Соответствующей информацией министр по внешней политике Хоссейн Амир Абдоллахиян сделал на совместной пресс-конференции с коллегой из Москвы Сергеем Лавровым. В качестве первого шага страна Ближнего Востока отменит визовые документы на въезд бизнесменов.

У нас складываются хорошие отношения в вопросе полной либерализации виз, мы обсуждали этот вопрос. В Исламской республике Иран мы выражаем полную готовность объявить об отмене виз на взаимной основе. Хоссейн Амир Абдоллахиян, глава МИД Ирана

Дипломат подчеркнул, что иранские специалисты в скором времени будут финализировать эти вопросы.

Лавров выразил надежду, что США снимут санкции с Ирана.

Фото и видео: МИД России