Лавров выразил надежду, что США снимут санкции с Ирана

Глава МИД рассказал, что Россия хочет, чтобы США вернулись к соблюдению СВПД с Ираном.

Россия будет добиваться того, чтобы Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по поводу ядерной сделки с Тегераном был восстановлен в изначальной конфигурации. Речь идет о таком формате, в котором его одобрил Совет безопасности ООН еще в 2015 году, без изъятий из текста или прибавления довесков. Соответствующей информацией с журналистами в рамках совместной пресс-конференции с иранским коллегой Хосейном Амиром Абдоллахианом поделился министр по внешней политике Сергей Лавров.

И чтобы все незаконные эти антииранские санкции, которые противоречат СВПД, были отменены. Надеемся, что Вашингтон сделает рациональный выбор, хотя уверенности окончательной в этом нет. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Чиновник объявил СМИ о том, что на переговорах министры говорили о том, что сейчас Россия и Иран вместе с другими участниками, подписавшими план, предпринимают усилия по исправлению "допущенной США ошибки". Таковой Москва находит выход Вашингтона из соответствующей резолюции СБ ООН.

Лавров: у США не получится лишить Россию права голоса в международных делах.

Фото и видео: МИД России