Глава МИД РФ считает, что цели Вашингтона в отношении политики против России не будут выполнены.

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров рассказал журналистам о том, что у США не получится лишить Москву собственного суверенного права голоса в международных делах, а также принудить страну выполнять те правила, которые Вашингтон пытается навязать. Соответствующее заявление министр сделал в рамках интервью для телеканала "Россия-1", показанного в программе "Москва. Кремль. Путин". Таким образом гость шоу ответил на вопрос журналиста авторского шоу Павла Зарубина о том, чего добивается американская сторона, направляя дополнительные партии вооружений на Украину.

…Россия должна соблюдать правила, которые изобретены США. Вот и все, я думаю, им прекрасно понятно, что у них это не получится. Сергей Лавров, глава МИД России

Сергей Лавров подчеркнул, что уже давно американское руководство назвало свои цели. По мнению Лаврова, речь идет о том, чтобы Россия "знала свое место".

Лавров: Швецию и Финляндию не послушают при решении о развертывании там сил НАТО.

Фото и видео: Россия-1, Telegram / Раньше Всех. Ну почти

