Дипломат не видит смысла "играть в игру" с Украиной.

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский скептически оценил перспективы "пасхального перемирия" на Украине. Ранее такую инициативу сторонам конфликта внес генеральный секретарь при международной организации Антониу Гутерриш. Тот призвал с четверга обеспечить на четыре дня гуманитарную паузу в регионе боевых действий. За это время он рассчитывает эвакуировать мирное население и доставить нуждающимся гуманитарные грузы.

Лично я немного скептичен, потому что я знаю, как это было в прошлом. Мы объявляли прекращения огня, мы объявляли гуманитарные коридоры. И они либо не использовались Украиной, либо были использованы с некими зловредными целями. Дмитрий Полянский, зампостпреда РФ

Эксперт напомнил, что вопрос о режиме тишины решается министерством по обороне. При этом Полянский уточнил, что не понимает смысла вступать в игру с украинской стороной по данным вопросам.

Полянский объяснил, как мирные жители могли оказаться на "Азовстали".

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных наций

