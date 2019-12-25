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Полянский объяснил, как мирные жители могли оказаться на "Азовстали"
Сегодня, 8:13
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Полянский объяснил, как мирные жители могли оказаться на "Азовстали"

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Дипломат рассказал, что неонацисты рассказали о гражданском населении спустя месяц блокады завода.

Простые украинцы на заводе "Азовсталь" в Мариуполе могли оказаться лишь в качестве "живого щита" для местных националистов и радикалов. Такую позицию России высказал первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский. Дипломат выступил на заседании Совета безопасности в международной организации.

Не гнушаются прикрываться от наших военных на заводе "Азовсталь" тем, что спустя месяц блокады они вдруг сообщили, что все это время с ними якобы находятся мирные граждане…Они лишний раз себя изобличили — жители могли оказаться только в качестве "живого щита".

Дмитрий Полянский, зампостпреда РФ

Эксперт напомнил международным коллегам о том, что ещё накануне информации о гражданских лицах, находившихся на металлургическом предприятии от ВСУ не поступало. Украинские боевики также не говорили о мирном населении на заводе даже в тот момент, когда сотнями шли сдаваться в плен ВС РФ.

Полянский: Запад использует украинцев как пушечное мясо против России.

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных наций

Теги: азовсталь, дмитрий полянский, оон, сб оон, совет безопасности
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

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