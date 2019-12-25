Полянский: Запад использует украинцев как пушечное мясо против России

Дипломат считает, что мир переписывает историю о Второй мировой войне.

Первый заместитель постоянного представителя России Дмитрий Полянский заявил, что Запад использует украинцев как пушечное мясо "в опосредованной войне" против России. Соответствующую информацию дипломат представил международным партнерам во время выступления на заседании Совета по Безопасности ООН.

Забота западных коллег об Украине и украинцах носит весьма конъюнктурный и эгоистичный характер. Они сегодня нужны им всего лишь как пушечное мясо в опосредованной войне с Россией "до последнего украинца". Дмитрий Полянский, зампостпреда РФ

Эксперт подчеркнул, что сейчас Запад переписывает историю России и потакает самым безумным измышлениям, пришедшим из стран Восточной Европы о роли Советского Союза борьбе с немецким фашизмом. Полянский полагает, что миру проще не знать и не замечать проявлений неонацизма на Украине, однако для РФ вопрос денацификации является одной из основных задач в рамках специальной военной операции.

Замгенсека ООН заявил, что планирует вновь посетить Москву.

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных наций

