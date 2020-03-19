Россия при ООН призвала Запад задуматься о последствиях военной помощи Украине.

Первый заместитель российского постоянного представителя при ООН Дмитрий Полянский рассказал, чего народы России и Украины не забудут Западу. На заседании Совета Безопасности Всемирной организации, дипломат отметил, что страны будут помнить, как коллективный Запад помогал киевскому режиму убивать мирных граждан.

Хотел бы обратиться к нашим западным коллегам... Поверьте, ваша готовность помогать украинцам убивать донецких и луганских детей вряд ли будет забыта как украинским, так и российским народом. Дмитрий Полянский, зампостпреда РФ при ООН

Дипломат заверил коллег, что поставляя Украине дальнобойные артиллерийские системы и РСЗО, международные партнеры Киева отодвигают условную линию безопасности и мирного существования районов еще дальше. Полянский призвал Запад задуматься над этой проблемой, а также понять, что после завершения боевых действий Западу и России в любом случае придется "жить рядом и сотрудничать".

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Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций

