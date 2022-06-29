Дипломат рассказал о попытках Киева вернуть внимание общественности.

Российский заместитель постоянного представителя при ООН Дмитрий Полянский объяснил, зачем Киеву нужна провокация в Кременчуге. По мнению дипломата, данный инцидент "а-ля Буча" с якобы ракетным ударом по территории торгового центра власти Украины используют ради возвращения внимания мировой общественности к региональному конфликту. Соответствующее заявление дипломат сделал на заседании Совета Безопасности при Всемирной организации. Спикер заметил, что "подбросить трупы" имело смысл только на тех территориях, которые вернулись под контроль Киева, так как российская армия давно никуда не отходила.

И тогда, по всей видимости, возникла идея о провокации нового типа – якобы нанесенном ударе по торговому центру в Кременчуге. Дмитрий Полянский, первый зампостпреда РФ при ООН

Российский дипломат напомнил коллегам о том, что "в реальности никакого удара по ТЦ Кременчуга не наносилось". Полянский: СБ ООН нужен не для выпрашивания Зеленским оружия.

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций