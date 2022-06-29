Полянский: СБ ООН нужен не для выпрашивания Зеленским оружия

Дипломат объяснил, что выступающие на заседании должны физически находиться в зале согласно нормам ООН, а не вещать онлайн.

Совбез ООН нужен не для выпрашивания Владимиром Зеленским оружия. Соответствующее заявление сделал первый заместитель российского постоянного представителя в ООН Дмитрий Полянский на заседании Совета Безопасности при Всемирной организации. По мнению дипломата, данная площадка не может превращаться в дистанционную платформу для украинского президента по "выклянчиванию" оружия у стран НАТО.

У нас вызывает серьезную озабоченность линия албанского председательства по вопросу об участии Зеленского в сегодняшнем заседании. По этому поводу не было проведено консультаций со всеми членами Совета. Дмитрий Полянский, зампостпреда РФ при ООН

Напомним, что немногим ранее украинский лидер Владимир Зеленский выступил в СБ ООН по видеосвязи. Решение о его участии принято председательствующей в Совете Безопасности Албанией за несколько часов до международного заседания. Дмитрий Полянский уточнил, что о выступлении украинского президента делегации были фактически поставлены перед фактом в последний момент. При этом ранее политику уже предоставлялась возможность выступления в СБ ООН в качестве исключения. Тогда британское председательство говорило о том, что это происходило "без создания прецедента".

Зеленский заявил, что России не место в Совбезе ООН.

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций