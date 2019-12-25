Президент Украины считает, что страны должны лишить "привилегий" РФ в СБ и ГА Всемирной организации.

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что России не место в Совбезе ООН. Соответствующее заявление глава государства сделал, выступая по видеосвязи на заседании Совета Безопасности Всемирной организации. Политик напомнил, что РФ является постоянным членом СБ ООН вместе с Китаем, Великобританией, Францией и США. Киев призывает коллег лишить российскую делегацию своих полномочий также в рамках Генеральной ассамблее ООН.

Это возможно, это необходимо, это справедливо, это честно. Россия не имеет права оставаться в Совете Безопасности ООН. Владимир Зеленский, президент Украины

Зеленский подчеркнул, что российская сторона продолжает принимать участие в деятельности ООН, а также "пользуется привилегиями" постоянного члена Совета Безопасности. Украинский лидер уверен в том, что Россия находится в таком статусе исключительно из-за близорукости политиков по завершении холодной войны.

Полянский заявил о продолжении спецоперации России на Украине до достижения целей.

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций