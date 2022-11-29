Полянский назвал причину, по которой страдает ближневосточный вопрос

В СБ ООН увидели нагнетание конфликта между Израилем и Палестиной.

Заместитель постоянного российского представителя во Всемирной организации Дмитрий Полянский назвал причину, по которой страдает урегулирование ближневосточной проблемы и палестино-израильского кризиса. Об этом дипломат рассказал коллегам на профильном заседании Совета Безопасности ООН. Эксперт подчеркнул, что страны смещают приоритет на украинский кризис. В России уверены, что проблема Палестина стала "разменной картой" в череде предвыборных политических кампаний израильских лидеров, а США активно выдавили повестку с рассмотрения. В частности, речь идет о том, что Вашингтон заблокировал усилия Ближневосточного квартета и любые значимые решения по региону в рамках СБ ООН.

На фоне относительной стабилизации обстановки вокруг сектора Газа после военной операции Израиля в августе, жертвами которой стали по меньшей мере 49 палестинцев, включая 17 детей, не спадают волнения на Западном Берегу реки Иордан. Дмитрий Полянский, зампостпреда РФ в ООН

Напомним, что специальный координатор ООН по ближневосточному урегулированию Тор Веннесланд ранее указал делегатам на меняющуюся динамику в регионе палестино-израильского конфликта. Он заметил, что внимание и международные приоритеты переносятся с Ближнего Востока на Украину. Спикер обвинил страны на то, что они значительно уменьшили удаляемой проблеме внимание. Дмитрий Полянский указал коллегам на то, что в регионе фиксируется рост эскалации. при этом 2022 год стал наиболее смертельным с 2005 года. По итогам силовых акций Израиля на Западном Берегу реки Иордан за текущий год погибли более 130 человек. Россия выступает против подобной защиты национальной безопасности за счет создания угроз для других стран. Дипломат добавил, что в РФ осудили атаки в отношении гражданского населения, которые Иерусалим совершил на прошлой неделе.

Полянский назвал методы работы ОЗХО по "сирийскому досье" неубедительными.

Фото и видео: Организация Объединенных Наций