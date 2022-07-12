Полянский: Совбез ООН продлит доставку гумпомощи в Сирию

В СБ ООН рассмотрят российскую резолюцию на заседании.

Совет Безопасности ООН продлит доставку гуманитарной помощи и механизм трансграничных поставок в Сирию еще на шесть месяцев. Соответствующей информацией с журналистами на брифинге поделился первый заместитель постоянного представителя России при Всемирной организации Дмитрий Полянский.

Достигнуто соглашение только что. Голосование будет либо сегодня вечером, либо завтра утром. Заседание еще не назначили. Взяли наши проект фактически - 6 месяцев + 6 месяцев. Дмитрий Полянский, зампостпреда РФ при ООН

Напомним, что еще в пятницу СБ ООН не принял два проекта резолюций о продлении действия КПП "Баб-эль-Хава" на сирийско-турецкой границе. Действие документов истекло 10 числа. Проект резолюции Ирландии и Норвегии предполагал, что работа указанного КПП была бы продлена на полгода - с 10 июля по 10 января 2023 года в автоматическом режиме.

Полянский: денацификация Украины будет выполнена во имя будущих поколений.

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций