Зампостпреда РФ при ООН считает, что ветераны Британии, США и Франции "переворачиваются в гробу".

Первый заместитель постоянного российского представителя при ООН Дмитрий Полянский заявил о том, что денацификация Украины будет выполнена во имя будущих поколений и в память о ветеранах Второй мировой войны. Соответствующей информацией дипломат поделился с журналистами на брифинге при Всемирной организации.

Могу представить, как американские, британские и французские ветераны, которые в борьбе с фашизмом пожертвовали жизнью, переворачиваются в гробах, видя, как их внуки демонстрируют высшую степень лицемерия и слепоты. Дмитрий Полянский, зампостпреда РФ при ООН

Напомним, что Россия 11 июля провела неформальное заседание Совета Безопасности ООН по проблеме нацизма и фашизма на Украине. Постпредство показало собравшимся коллегам многочисленные видео с нацисткой символикой, лозунгами, заявлениями и акциями, происходящими на территории соседнего государства. На встрече присутствовали дипломаты из США и Великобритании, которые обвинили Москву в дезинформации и искажении исторических фактов. Дмитрий Полянский заметил, что "мы знаем, что делаем", а также о том, что Россия поступает правильно и не будет терпеть возрождающийся нацизм.

Полянский: жалоба Украины на Россию в суд ООН не заслуживает внимания.

Фото: YouTube / Организация Объединенных Наций