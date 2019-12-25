Полузащитник "Атланты" Алексей Миранчук получил предложение перейти в "Зенит"

Футболист получил всего три предложения, в том числе из "Торино" и "Дженоа".

Футболисту Алексею Миранчуку, выступающему за "Атланту", предложили продолжить карьеру в "Торино", "Дженоа" и "Зените". Об этом сообщил итальянский журналист Даниэле Лонго в своем Twitter.

В этом сезоне полузащитник участвовал в шести матчах чемпионата Италии и двух матчах Лиги Чемпионов и не отметился результативными действиями. В итальянский клуб он перешел осенью 2020 года из "Локомотива". По данным портала Transfermarkt, трансфер полузащитника обойдется в 13,5 млн евро. Что решит Миранчук, пока неизвестно.

Напомним, "Зенит" обесепчил себе выход в весеннюю стадию еврокубков и сыграют в стыковых матчах Лиги Европы.

"Зенит" также хочет уговорить Азмуна остаться в команде.

Фото: Алексей Миранчук / Instagram