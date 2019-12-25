"Зенит" сыграл вничью с "Мальме"

Петербургская футбольная команда гарантировала себе место в 1/16 финала Лиги Европы.

В матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов "Зенит" сыграл вничью со шведским "Мальме" и лишился шансов на выход в плей-офф турнира. Встреча закончилась со счётом 1:1.

Норвежский нападающий Серен Риекс забил мяч в ворота "Зенита" на 28-й минуте. Гости отыгрались в добавленное арбитром время – второй в этом матче пенальти реализовал Ярослав Ракицкий.

"Зенит" после пяти туров находится на третьем месте в турнирной таблице (4 очка). Команда уже не сможет выйти в плей-офф Лиги чемпионов, но гарантировала себе место в 1/16 финала Лиги Европы.

В это время "Челси" разгромил "Ювентус" и досрочно вышел в плей-офф Лиги чемпионов.

Фото: ВКонтакте / ФК "Зенит"