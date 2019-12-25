Уже определились победители в мужской и женской категориях.

Полумарафон "Северная столица" проходит в Петербурге утром в воскресенье, 8 августа. Участников забега ждали две дистанции на выбор – 21,1 или 10 километров. Оба маршрута проходят через исторический центр города – Невский проспект, Казанский собор, Петропавловскую крепость и другие достопримечательности.

Дистанция построена так, что старт и финиш обеих дистанций запланирован на Дворцовой площади. Уже известны первые результаты полумарафона – как сообщается в группе забега во "ВКонтакте", среди мужчин Владимир Никитин финишировал первым. Он установил новый рекорд полумарафона "Северная столица" – 1:03:19. В женском забеге первой стала Анна Викулова с результатом 1:10:45.

Из-за спортивного мероприятия было ограничено движение для автомобилистов, а также отменен выезд туристического трамвая.

Фото: ВКонтакте / Беговое сообщество