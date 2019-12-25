Первый рейс туристического трамвая 8 августа отменят

Второй и третий рейс сохраняются.

В воскресенье, 8 августа, из-за проведения культурно-массового мероприятия полумарафон "Северная столица" первый рейс трамвая "Первый туристический" отменится. Об этом сообщила пресс-служба СПб ГУП "Горэлектротранс".

Речь идет о рейсе в 10:00, который отправляется из Музея городского электрического транспорта. Уточняется, что второй и третий рейсы, на 13:00 и 16:00 соответственно, сохраняются.

Напомним, некоторые трамваи и троллейбусы в Петербурге изменят маршрут следования с четверга. Ознакомиться с полным списком изменений можно на сайте "Горэлектротранса".

Ранее мы писали, что железнодорожники отремонтировали три перехода в Приморском районе Петербурга.

Фото: СПб ГУП "Горэлектротранс" / Вконтакте