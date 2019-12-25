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Некоторые трамваи и троллейбусы в Петербурге изменят маршрут следования с четверга
Сегодня, 15:08
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Некоторые трамваи и троллейбусы в Петербурге изменят маршрут следования с четверга

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Маршрут изменят из-за дорожных работ на Тихорецком проспекте.

С четверга, 5 августа, до 16 августа в Петербурге будет действовать ряд ограничений движения трамваев и троллейбусов, сообщила пресс-служба СПб ГУП "Горэлектротранс".

Так, из-за дорожных работ на Тихорецком проспекте закрывается трамвайное движение:

- 5 августа, с 10:00 до 13:00 – по Тихорецкому пр. от ул. Гидротехников до пр. Науки;

- 9 августа, с 08:00 до 13:00 – по Тихорецкому пр. от ул. Гидротехников до ул. Вернадского.

Трамвай №38 проследует от конечной станции по трассе до Тихорецкого проспекта, далее по проспекту Культуры, Луначарского, Энгельса и далее до конечной.

Трамвай №40, с учетом закрытия улицы Куйбышева, проследует от конечной станции по улицам Савушкина и Академика Крылова, затем по дейтвующей трассе до конечной станции. 

Трамвай №55 также изменит маршрут 5 и 9 августа. Помимо этого трамваи №61, 57 изменят маршрут с 5 августа. 

Движение троллейбусов №4 и №21 закрыто, а маршрут троллейбусов №13 и №50 изменится.

Ознакомиться с полным списком изменений можно на сайте "Горэлектротранса".

Ранее мы писали, что на КАД из-за размытого грунта ограничили скоростной режим до вечера.

Фото: Piter.tv

Теги: изменение маршрута трамвая, изменение маршрута тролейбуса, петербург
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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