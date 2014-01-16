Центр Петербурга 8 августа закроют для автомобилей из-за полумарафона

Маршрут полумарафона и забега на 10 км проходит в один круг по историческому центру Санкт-Петербурга.

В воскресенье, 8 августа, в связи с проведением легкоатлетического забега "Санкт Петербургский полумарафон "Северная столица" в центре города будет запрещено движение транспорта. Об этом сообщила пресс-служба комитета по транспорту.

С 9:00 до 10:10 будет перекрыт Невский проспект (участок до Садовой улицы). Дворцовый проезд будет недоступен вплоть до 13:00, Дворцовый мост – до 13:30. Ограничения будут на проспекте Добролюбова, Васильевском острове, площади Труда.

По нескольким адресам с 8:00 до 13:00 введут двустороннее движение и запретят остановку. Полный график перекрытий и ограничений опубликован на сайте комитета.

Также на площади Труда на 2 месяца ограничат движение транспорта.

Фото: spbhalf.runc.run