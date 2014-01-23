На площади Труда на 2 месяца ограничат движение транспорта

Также дорожники приступят к новому этапу ремонта на проспекте Обуховской Обороны.

Государственная административно-техническая инспекция рассказала об ограничениях в движении транспорта, которые вступят в силу в ближайшие дни.

С 4 августа по 6 октября будет ограничено движение на площади Труда от Английский набережной до улицы Якубовича. Там будут прокладывать инженерные сети.

С 5 августа по 15 ноября продолжится ремонт дороги на проспекте Обуховской Обороны от Караваевской до улицы Чернова. Движение ограничивается поэтапно, с этапами можно познакомиться здесь. С 3 августа по 27 сентября также будут действовать ограничения на проспекте Обуховской Обороны от улицы Чернова до Володарского моста.

Фото: Piter.TV