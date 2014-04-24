Польский премьер Моравецкий попросил НАТО разместить в стране американское ядерное оружие

Варшава попросила НАТО разместить на территории страны американское ядерное оружие. Соответствующее заявление в ходе выступления перед журналистами на брифинге после второго дня саммита ЕС сделал местный премьер-министр республики Матеуш Моравецкий. Чиновник пояснил, что программа Nuclear Sharing позволяет властям США передавать собственное ядерное оружие военно-воздушным силам стран-членов Североатлантического военного альянса в случае необходимости. В Польше считают, что такой возможностью следует воспользоваться и развернуть оружие как можно скорее.
В связи с тем, что Россия намерена разместить тактическое ядерное оружие в Белоруссии, мы тем более обращаемся ко всему НАТО, чтобы принять участие в программе Nuclear Sharing.
Матеуш Моравецкий, премьер-министр Польши
Матеуш Моравецкий добавил, что окончательное решение остается на американской стороне.
Польша на саммите Евросоюза выступила за ограничение компетенций ЕС.
Фото и видео: YouTube / Kancelaria Premiera
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