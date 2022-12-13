Польский офицер: украинские военные оторвали башню танку Leopard

Петр Павелка рассказал об инциденте на тренировках с ВСУ.

Украинские военнослужащие, которые в настоящее время тренируются на территории Польши управлению танками немецкого производства Leopard 2, оторвали башню одной из иностранной техники. При этом солдаты допустили столкновение двух боевых машин. Соответствующей информацией с подписчиками собственного YouTube-блога поделился офицер запаса местной армии Петр Павелка. Специалист дополнительно вставил в видео несколько фотографий, сделанных после инцидента на полигоне. На снимках запечатлена передняя часть корпуса танка, на которой видно большой слой грязи и, предположительно, следы от гусениц.

Украинские солдаты, тренировавшиеся на все еще польских Leopard 2A4, просто въехали друг в друга. Вероятно, это произошло так: один танк наехал на другой, въехал на его броню и врезался в башню, попросту вырвав башню из корпуса. Петр Павелка, польский офицер

По информации от министерства по обороне Германии, еще 27 марта для ВСУ прибыло 18 танков Leopard 2 типа A6. В Минобороны Португалии рассказали журналистам о получении киевским режимом еще трех боевых танков Leopard 2A6. Первые шесть танков Leopard для ВСУ отправила также Испания.

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Фото и видео: YouTube / Porucznik Piotr Powałka