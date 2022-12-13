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Польша ждет согласования 10-го пакета санкций против РФ в течение двух недель

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Матеуш Моравецкий рассказал о стремлении передать деньги РФ для восстановления Украины.

Польша ждет согласования 10-го пакета санкций против РФ в течение двух недель. Соответствующее заявление в ходе своего рабочего визита в Брюссель сделал премьер-министр  Матеуш Моравецкий. На полях специального саммита ЕС европейский чиновник призвал коллег одобрить решение о конфискации российских активов в пользу киевского режима, а не смягчать действия предыдущего санкционного давления. Целью Запада глава польского кабинета министров считает направление денежных средств на восстановление Украины.

Очередной пакет санкций будет разработан в результате переговоров в течение ближайших двух недель. Мы подчеркиваем необходимость конфискации имущества РФ и российских олигархов. Это огромный источник новых средств, новых денег.

Матеуш Моравецкий, премьер-министр Польши

Премьер Польши призвал Туска повиниться за попытку помириться с Россией.

Фото и видео: YouTube / Kancelaria Premiera

Теги: десятый пакет, евросоюз, матеуш моравецкий, польша, саммит ес, санкции
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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