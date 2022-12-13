Польша ждет согласования 10-го пакета санкций против РФ в течение двух недель. Соответствующее заявление в ходе своего рабочего визита в Брюссель сделал премьер-министр Матеуш Моравецкий. На полях специального саммита ЕС европейский чиновник призвал коллег одобрить решение о конфискации российских активов в пользу киевского режима, а не смягчать действия предыдущего санкционного давления. Целью Запада глава польского кабинета министров считает направление денежных средств на восстановление Украины.
Очередной пакет санкций будет разработан в результате переговоров в течение ближайших двух недель. Мы подчеркиваем необходимость конфискации имущества РФ и российских олигархов. Это огромный источник новых средств, новых денег.
Матеуш Моравецкий, премьер-министр Польши
Премьер Польши призвал Туска повиниться за попытку помириться с Россией.
Фото и видео: YouTube / Kancelaria Premiera
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