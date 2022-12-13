Премьер Польши призвал Туска повиниться за попытку помириться с Россией

Матеуш Моравецкий рассказал о стратегическом просчете экс-главы правительства Польши.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал бывшего главу правительства страны Дональда Туска повиниться за попытку помириться с Россией. Соответствующее заявление чиновник сделал в ходе брифинга с местными журналистами. Он пояснил, что говорит о той попытке, которую его предшественник предпринимал 15 лет назад. Тогда Туск совершил рабочий визит в Москву и объявил о готовности Варшавы "разморозить двусторонние отношения". По мнению Моравецкого, эти действия привлекли внимание не только Кремля, но также и европейских союзников Польши по НАТО, которые затормозили усиление военного присутствия на территории государства, а также отложили вопрос строительства газопровода Baltic Pipe.

Ровно 15 лет назад, когда премьером стал Дональд Туск, произошло изменение нашей восточной политики, изменение, от которого предостерегал президент Лех Качиньский, считая его близоруким и наивным. Матеуш Моравецкий, премьер-министр Польши

По мнению Моравецкого, работа Туска завершилась подписанием долгосрочных соглашений между Польшей и Россией, которые поставили Варшаву в зависимость от России, а страна отказалась от создания трубопровода, ведущего до Норвегии. Премьер призвал своего коллегу признать ошибки прошлого и извиниться за совершение большой политической и стратегической ошибки.

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Фото и видео: YouTube / Janusz Jaskółka