В Минобороны Польши заявили, что намеренно освещали учения с Patriot

Мариуш Блащак рассказал о маневрах, проводимых в Бемово.

В польском министерстве по обороне заявили, что намеренно освещали учения с противоракетными системами американского производства Patriot, которые состоялись на территории аэродрома варшавского района Бемово. Соответствующее заявление перед журналистами на брифинге сделал глава военного ведомства Мариуш Блащак. Чиновник пояснил, что ролик размещен в интернете с целью продемонстрировать миру боеготовность сил страны

Это плановые учения. Речь идет о перемещении подразделения, занятии позиции. Некоторые учения мы будем показывать осознанно. Эти учения призваны сдерживать агрессора. Мариуш Блащак, глава Минобороны Польши

Глава Минобороны Польши рассказал о том, что обычно военные призывают не информировать о подобных мероприятиях, но на это раз ведомство сознательно информировало об этих маневрах СМИ несколько дней назад.

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Фото и видео: YouTube / TVP Info