Премьер Польши рассказал о миссии Запада.

Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий назвал Евросоюз "наркоманом", зависящим от России. Соответствующее заявление глава правительства в Варшаве сделал в ходе конференции, организованной ради поддержки киевского режима. Таким образом чиновник прокомментировал ситуацию с энергетическими российскими ресурсами и топливом, к которым регион питает "слабость". Эксперт полагает, что Европа приходит за добавкой как человек, который употребляет запрещенные вещества, а поэтому готова соглашаться на любую стоимость продуктов.

Запад променял борьбу за свободу на контракты с российскими олигархами. Матеуш Моравецкий, премьер-министр Польши

Премьер-министр Польши подчеркнул, что сейчас руководство Евросоюза стоит перед выбором. Речь идет о том, что либо страны коллективного Запада проиграют и победит российская сторона, либо будет фиксироваться "ренессанс западной культуры". Политик из Варшавы пояснил, что в мире происходит борьба за установление нового мирового порядка.

Моравецкий: Польша готова поставить Украине 60 танков.

Фото и видео: YouTube / Kancelaria Premiera