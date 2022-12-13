Моравецкий: Польша готова поставить Украине 60 танков

Премьер Польши дал комментарии канадскому телеканалу о Leopard 2.

Польские власти готовы поставить дополнительно Вооруженным силам Украины в качестве военной помощи 60 танков, кроме ранее уже объявленной техники немецкого производства Leopard 2. Соответствующее заявление в эфире канадского телеканала CTV News сделал премьер-министр Матеуш Моравецкий. Он назвал несколько боевых машин, которые ВСУ получат от Варшавы в новом пакете поддержки, однако не стал уточнять все наименования. Европейский чиновник добавил, что ранее его страна уже отправила киевскому режиму порядка 250 советских танков. Это произошло чуть больше года назад.

Прямо сейчас мы готовы отправить 60 наших модернизированных танков, 30 из них PT-91. Помимо тех танков, 14 танков Leopard 2. Матеуш Моравецкий, глава польского правительства

В Варшаве призвали поставлять Киеву все виды оружия.

Фото и видео: YouTube / CTV News