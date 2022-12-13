Польша заявила о желании оставить своего посла в России

Лукаш Ясина рассказал, почему Варшава не отзывает своего посла из Москвы.

Польша считает нужным оставить своего посла в России. Соответствующее заявление в эфире местной радиостанции RMF FM сделал официальный представитель министерства по иностранным делам Лукаш Ясина. Ранее пресс-секретарь российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова заметила, что после изъятия Варшавой здания школы при посольстве, Москва имеет право пойти на разрыв дипломатических контактов. Однако в первую оередь от этого пострадают российские граждане, которые проживают на территории Польши.

Это всегда рассуждения "за" и "против". И уже год этот вопрос перевешивает в сторону того, чтобы на территории РФ оставалось польское представительство, так как это вопрос заботы о наших гражданах, вопрос не закрытия каналов коммуникации. Лукаш Ясина, пресс-секретарь МИД Польши

Дипломат напомнил, что большинство европейских государств все же решило оставить своих послов в Москве. Он добавил, что что одной из миссий польского посла в России является поддержка российской оппозиции. Лукаш Ясина уверен, что шиштоф Краевский на месте делает там "много прекрасных вещей, встречаясь, хотя бы, с российской оппозицией и заботясь о них".

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Фото и видео: YouTube / RMF24