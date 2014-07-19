Лукаш Ясина не думает, что против компании будут введены санкции.

Польша заявила о наличии информации о вовлеченности "Аэрофлота" в кризис на границе. В эфире радиостанции "Эхо Москвы" официальный представитель внешнеполитического ведомства Варшавы Лукаш Ясина заявил, что МИД имеет данные о причастности российской авиакомпании к той ситуации, которая сложилась на границе с Минском.

Да, у нас есть такая информация. Да, это точно, но это не означает, что санкции будут. Лукаш Ясина, пресс-секретарь МИД Польши

По информации от Варшавы, "Аэрофлот" якобы поддержал акцию по доставке людей c Ближнего Востока на территорию Белоруссии. В настоящее время Евросоюз рассматривает возможность внедрения ограничений против государственного перевозчика. Ранее заместитель главы МИД РФ Александр Грушко усомнился в том, что Брюссель пойдет на такой шаг. Дипломат рекомендовал ЕС обсуждать свои озабоченности напрямую с Минском.

Премьер Польши назвал условие закрытия КПП на границе с Белоруссией.

Видео: Youtube/Эхо Москвы