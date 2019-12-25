Руководитель польского министерства по иностранным делам Радослав Сикорский принял решение отозвать разрешение на работу российского генерального консульства в городе Кракове. О соответствующем решении иностранный чиновник рассказал аудитории через социальные сети. Представитель правительства объяснил данный шаг наличием доказательств того, что якобы спецслужбы из Москвы совершили преступный акт диверсии в отношении торгового центра, расположенного на улице Марывильской.
Варшава продолжает сознательно обрушать отношения, действуя против интересов граждан. Адекватный ответ на эти неадекватные шаги последует вскоре
Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ
Напомним, что в апреле 2025 года официальный представитель администрации при президенте Владимире путине Дмитрий Песков прокомментировал утечки секретных документов из Пентагона. Чиновник из Кремля отметил склонность во всем, всегда и везде" западников винить Россию. Чиновник назвал эту тенденцию "общим заболеванием".
Польша поддержит страны НАТО, желающие отправить войска на Украину.
Фото: X (нежелательная организация на территории России) / Radosław Sikorski
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