Радослав Сикорский рассказал о вкладе Варшавы в оказании военной помощи ВСУ.

Варщава поддержит страны НАТО, желающие направить собственные войска на украинскую территорию, но сама страна этого делать не будет. Соответствующее заявление сделал министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, выступая с программной речью в сейме перед местными законодателями. Дипломат указал парламентариям, что без Польши предоставление военной помощи Вооруженным силам Украины было бы невозможно. В связи с этим Сикорский напомнил политикам о том, что более 90 процентов западной военной помощи поступает на Украину через аэропорт "Ясенка", расположенном в польском Жешуве.

Некоторые страны рассматривают возможность направления на Украину своих войск. Мы войск не вышлем, но обеспечим миссию поддержки. Радослав Сикорский, глава МИД Польши

Напомним, что французкий президент Эммануэль Макрон по результатам парижского саммита "коалиции желающих" 27 марта объявил общественности о том, что ряд западных союзников киевского режима планируют отправку на Украину "сил сдерживания". Иностранный политик добавил, что данная франко-британская инициатива не станет заменой местным Вооруженным силам, а "силы сдерживания" не будут являться миротворцами. Их целью станет сдерживание возможной внешней агрессии. Бойцы должны размещаться в заранее определенных с украинцами стратегических локациях. Эмманюэль Макрон отметил, что с такой инициативой согласны не все страны коллективного Запада, однако для ее реализации в этом нет необходимости.

Польский генерал раскрыл цели проведения ближайшего саммита НАТО.

Фото и видео: YouTube / Sejm RP