Польша выступила против мер по сокращению использования энергии на уровне всего ЕС

Анна Москва объяснила, что вопрос не должен решаться на общем уровне ЕС.

Польша выступила против мер по сокращению использования энергии на уровне всего Евросоюза. Об этом во время своего прибытия на экстренную встречу лидером министерств по вопросам энергетики в Брюсселе сообщила польская чиновница, отвечающая за климат и окружающую среду Анна Москва. По словам иностранки, Варшава не поддерживает обязательные требования для всех стран-участниц ЕС по сокращению использования энергии.

Это не нужно. Мы можем сами эти решения для себя вводить. Мы против квалифицированного большинства и принятия таких решений на европейском уровне, которые носили бы обязывающий характер. Анна Москва, глава министр климата и окружающей среды Польши

В Польше уверены, что каждая страна ориентируется на то, какие действия может предпринять, поэтому принимает те постановления, которые не противоречат ее энергетической безопасности. Анна Москва не видит необходимости обсуждать за общеевропейским столом переговоров какое именно количество снижать: 20 или 30%. Однако Варшава видит возможность мониторинга ситуации, внесение предложений и рекомендаций.

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Фото и видео: European Commission