Захарова прокомментировала слова Сикорского о ЧП на "Северном потоке"

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова считает, что бывший министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский по сути поблагодарил Америку за разрушение гражданской инфраструктуры Евросоюза. Об этом чиновница рассказала в ходе своего выступления в эфире радиостанции Sputnik.
Сикорский, гражданин страны ЕС, депутат ЕП… поблагодарил США за диверсию... За разрушение гражданской инфраструктуры на территории стран ЕС... Человек сам обличил себя как евроненавистник.
Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ
Напомним, что компания-оператор 26 сентября Nord Stream 2 AG сообщила о том, что на одной из ниток трубопровода "Северного потока 2" произошло чрезвычайное происшествие. Оно произошло в территориальных водах Дании, около острова Борнхольм. После инцидента на газопроводе зафиксировано резкое падение давления. На текущий момент ведется расследование, причины неизвестны. В социальных сетях Радослав Сикорский обрадовался повреждению энергетического проекта России. Он написал об этом случае "Спасибо, США".
Захарова уличила Байдена в ложном цитировании Путина.
Фото и видео: Вконтакте / Радио Sputnik
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