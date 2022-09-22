Захарова уличила Байдена в ложном цитировании Путина

В МИД РФ отметили, что Москва не угрожает миру ядерным оружием.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова уличила американского президента Джо Байдена в ложном цитировании Владимира Путина. Об этом чиновница упомянула в ходе выступления в проекте "Соловьев Live". Она считает неприличным высказывания лидера Белого дома, рассказавшем о "ядерной угрозе", о которой якобы упоминал российский глава.

Что касается выступления президента США, то я считаю абсолютно неприличным то, с чего оно началось, и то, что стало мейнстримом, ведь оно было выстроено вокруг нашей страны. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

В МИД РФ подчеркнули, что Джо Байден "приписал" президенту России слова о том, что "наша страна угрожает миру ядерным оружием".

Захарова о программе делегации РФ на ГА ООН: "изоляция" будет насыщенной".

Фото и видео: Вконтакте / Соловьев Live