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Захарова о программе делегации РФ на ГА ООН: "изоляция" будет насыщенной"

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В МИД РФ рассказали о планах министерства иностранных дел в Нью-Йорке.

Программа российской делегации, прибывшей в Нью-Йорк для участия в 77-ой сессии Генеральной Ассамблее ООН, планируется насыщенной. Соответствующее заявление в эфире радиостанции Sputnik сделала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова. По информации от чиновницы, встречи начнутся с мероприятия, организованного министрами иностранных дел ОДКБ утром 21 сентября по местному времени. В нем примет участие Сергей Лавров.

Предстоит много встреч, переговоров, контактов – и с представителями ООН, и с главами МИД других стран, и с представителями других международных структур и организаций также. В этот раз "изоляция" обещает быть насыщенной.

Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

В частности, на полях Генассамблеи ООН состоится встреча в "астанинском формате". О ней дипломатам стало известно во время полета в США.

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Фото и видео: Вконтакте / Радио Sputnik

Теги: га оон, генассамблея, генеральная ассамблея, мария захарова, мид, одкб
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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