В Варшаве ранее рассказали об угрозе ракетного удара по территории страны.

Польские военнослужащие вернули на государственные аэродромы истребители, поднятые ранее в воздушное пространство якобы из-за активности российской авиации вблизи государственных границ. Соответствующее заявление в социальных сетях сделали представители пресс-службы оперативного командования родов Вооруженных сил европейского государства. Согласно действующих в Варшаве процедур, командующий принял решение о том, чтобы привести в действие все имеющиеся в его распоряжении силы и средства. Известно, что боевые самолеты находились в небе несколько часов, но затем были возвращены после снижения уровня угрозы ракетных ударов. В прошлый раз польские военные поднимали в воздух истребители по той же причине в конце мая 2025 года.

Сообщаем, что нарушений воздушного пространства Польши не зафиксировано заявление командования

Избранный президент Польши призвал Зеленского решить проблемы совместной истории.

Фото Фото: X (нежелательная организация на территории России) / @Dowództwo Generalne