Кароль Навроцкий прокомментировал в соцсетях поздравления иностранных политиков с избранием на должность главы Польши.

Избранный президент Польши Кароль Навроцкий призвал своего коллегу из киевского режима Владимира Зеленского решить между странами "давно назревшие исторические проблемы". Соответствующее заявление европейский политик сделал в качестве реакции в социальной сети на поздравление украинских властей с избранием на должность в Варшаве. Глава государства указал на свою готовность продолжать сотрудничестве на базе взаимного уважения.

Я считаю, что партнерство предполагает не только хороший диалог, но и решение давно назревших исторических проблем. пост Кароля Навроцкого на английском языке

Напомним, что ранее Кароль Навроцкий упоминал общественности, что разочарован Владимиром Зеленским, так как иностранец не считает Варшаву международным партнером. По мнению нового главы государства, Украину члены регионального содружества не должны принимать в Европейский союз и НАТО до того момента, пока ее власти не решат проблему Волынской резни и продолжат прославлять неонацистов. На должности директора польского Института национальной памяти Кароль Навроцкий неоднократно публично жаловался на отсутствие прогресса от киевских представителей по вопросу перезахоронения погибших на Волыни поляков.

В Кремле прокомментировали итоги президентских выборов в Польше.

Фото: : X (нежелательная организация на территории России) / @NawrockiKn